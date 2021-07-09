Найбільший польовий герб та інноваційні технології: в Україні зареєстрували унікальний рекорд

Учора, 8 липня, в Бориспільському районі зареєстрували новий національний рекорд. Тут зробили найбільший герб України на полі, який створений за допомогою інноваційних технологій.

На полігоні аграрних інновацій Digital Field створили велетенський герб України, який займає площу 60 тисяч квадратних метрів.

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Як зазначив ініціатор проєкту Ярослав Бойко, який є СЕО AgriLab, завдяки сучасним агротехнологіям будь-яке поле можна перетворити на витвір мистецтва.

Для створення герба ми розробили електронну карту-завдання, прив’язавши норму висіву до GPS-координат. Потім карту завантажили у бортовий комп’ютер трактора, який управляв сівалкою точного висіву – Precision Planting. Техніка, рухаючись по полю, фактично без людського втручання, висіяла герб, автоматично відключаючи секції у потрібних місцях, – розповів він.

Для процесу висіву герба підібрали найсучасніші ресурси. Добрива, насіння і система захисту дозволять рослинам розвиватися і залишатися зеленими довший час.

Проєкт мав на меті показати інноваційний потенціал аграрного сектору України, і новий рекорд прекрасно впорався з цим завданням.

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