Найдорожча і найдешевша земля та найбільший польовий герб: найважливіші агроновини тижня

В Україні продовжують обговорювати запуск ринку землі та нові ціни на ділянки. Аграрні інноватори створили найбільший герб на полі, а науковці – спеціальний виноград, пристосований до українських умов… Ці та інші новини читайте у традиційному огляді тижня Агро24 (5 – 11 липня).

Після відкриття ринку землі (1 липня 2021 року) в Україні провели вже кілька сотень земельних угод. Цих оперцій з купівлі-продажу поки що замало для серйозного аналізу про утворення ринкової ціни на землю. Але перші ситуативні висновки вже можна робити…

Читайте на Агро24 – "Де в Україні найдешевша і найдорожча земля".

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Рекордний герб України

8 липня на Бориспільщині зареєстрували новий національний рекорд – найбільший герб України на полі, створений за допомогою інноваційних технологій.

Символ нашої держави розкинувся на полі площею 60 тисяч квадратних метрів. Як зазначили ініціатори проєкту, завдяки сучасним агротехнологіям будь-яке поле можна перетворити на витвір мистецтва.

Подробиці у матеріалі "Найбільший польовий герб: в Україні зареєстрували унікальний рекорд".

Що чекає українців у Польщі?



Вакансії для українців у Польщі

Українські заробітчани мають хороший авторитет на аграрному ринку Польщі. Ще рік тому тамтешні фермери заявляли: якщо українцям закриють кордони через карантинні обмеження, то польське сільське господарство матиме величезні збитки.

Але останнім часом аграрний сектор почав втрачати свої позиції на польському ринку вакансій для заробітчан з України. Чому? Які зарплати зараз пропонують нашим землякам? Детальніше у матеріалі Агро24 "Робота в Польщі: скільки вакансій та які зарплати в аграрному секторі".

Виноград для України

Вітчизняні селекціонери з Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова на Одещині провели перші схрещування та отримали перші сорти власної селекції.

Виведені нові сорти винограду стали аналогами класичних розповсюджених сортів, але є більш витривалими та пристосованими до умов Північного Причорномор’я.

Подробиці в новині "Науковці вивели нові сорти винограду, спеціально пристосовані до українських умов".

Здорова їжа – з відходів!

Іспанські вчені створили виробництво, яке дозволяє отримувати білок із сільськогосподарських залишків. Дослідники стартапу MOA Foodtech знайшли метод, який дозволяє за допомогою штучного інтелекту виробництво білку шляхом ферментації побічних та харчових відходів.

Як це може допомогти людству? Читайте у матеріалі "Білок з пива та картоплі: вражаючий прорив науковців".

40 років на захисті



Сої потрібен надійний захисник

Вже понад 40 років гербіцид Базагран® використовують фермери по всьому світу. І за цей період його популярність не зменшується, адже це – м’який, ефективний та гнучкий інструмент для захисту сої від бур'янів.

Детальніше про унікальний препарат читайте в аналітичній статті Агро24 "Зрощуй та зростай: як отримати максимальну ефективність з гербіцидом Базагран®".

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