Найекологічніший в Європі цукор виготовлятимуть на дровах

У Швейцарії запустять цукровий завод, що випускатиме найекологічніший цукор на континенті.

Цукровий завод компанії Schweizer Zucker AG у містечку Аарбург працюватиме за рахунок енергії виробленої на дров’яній електростанції, яка забезпечить виробництво електроенергією, гарячою водою і технологічною парою для обробки цукрових буряків.

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Ми вироблятимемо найекологічніший цукор в Європі. До того ж плануємо скоротити викиди СО2 більш ніж на 16 тисяч тонн, – похвалився голова ради директорів Schweizer Zucker AG Андреас Бланк.

Виробництво такої деревини не зовсім рентабельне, але уряд Швейцарії наполягає на скороченні викидів в атмосферу та впроваджує "зелений курс" ЄС в усіх галузях виробництва.

Дров'яна електростанція в Аарбурзі до того ж на сьогодні єдина в Швейцарії, яка може утилізувати сильно забруднену деревину, таку як залізничні шпали. Однак поки прийом такого роду палива розглядається лише теоретично.