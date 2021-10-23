Найкращий урожай: як правильно сіяти цибулю
Джерело:Плантатор
Кожен фермер та садівник хоче, аби його зусилля та праця давали максимальний результат. Сприяти цьому може знання важливих нюансів.
Як розповів представник з розвитку овочевих культур компанії "Байєр" Віктор Васін, найбільш ефективна схема посадки цибулі – чотири здвоєні рядки на технологічній гряді шириною від 1,5 до 1,8 метра.
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Ефективна схема сівби цибулі / Фото Плантатор
Щільність посіву ранніх сортів і гібридів не має перевищувати 1 мільйона насінин на гектар. Робити посів більш щільним не варто через чутливість рослин до стресу: нестачі вологи, живлення, освітленості, ураженості хворобами тощо.
Для середньостиглих та пізніх сортів й гібридів цибулі на крапельному зрошенні щільність може становити 1,2 мільйона насінин на гектар, а при поверхневому поливі – 1,4 мільйона.
Також важливу роль відіграє метод збирання урожаю. Для механізованого способу кращою буде більша щільність, адже велика цибулина під час падіння травмується, що має негативний вплив на тривалість зберігання продукції.В Україні виявили багато фальсифікату оливкової олії. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Велика фальсифікація: який відсоток оливкової олії в Україні підробка та як її виявити".