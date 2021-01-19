Вчені визначили, які культури є найвигіднішими для вирощування в Південних регіонах України, де часто полям бракує води.

Соняшник – найбільш придатна культура для вирощування у посушливих регіонах. Але якщо брак води катрастрофічний, альтернативою можуть стати сафлор та льон, пише The Ukrainian Farmer.

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Сафлор – рослина напівпустель і їй зміни клімату у посушливий бік лише на користь. Наразі його врожайність його поки що не перевищувала 2 тонн/гектар, але коли соняшник дає 5 центнерів/гектар, то сафлор у тих самих умовах – 1,5 тонн/гектар.

Технологія вирощування схожа із соняшником і не потребує спеціального устаткування. Звільняє поле сафлор ще раніше за соняшник, що дає змогу сіяти наступну культуру на початку вересня і навіть раніше, – зазначила вчена з Інституту олійних культур НААН Катерина Ведмедєва.

На думку науковиці, льон привабливий тим, що є дуже ранньою культурою короткого періоду вегетації. Льон частіше використовують для експорту або вирощують особливий льон – органічний, з харчовою олією, жовтим насінням або ще якимись цікавинками для використання на специфічні продукти в Україні.

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