Ученые определили, какие культуры является выгодным для выращивания в южных регионах Украины, где часто полям не хватает воды.

Подсолнечник – наиболее подходящая культура для выращивания в засушливых регионах. Но если нехватка воды катрастрофичная, альтернативой могут стать сафлор и лен, пишет The Ukrainian Farmer.

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Сафлор – растение полупустынь и ему изменения климата в засушливую сторону только на пользу. Сейчас его урожайность его пока не превышала 2 тонн/гектар, но когда подсолнечник дает 5 центнеров/гектар, то сафлор в тех же условиях – 1,5 тонн/гектар.

Технология выращивания схожа с подсолнечником и не требует специального оборудования. Освобождает поле сафлор еще раньше за подсолнечник, что позволяет сеять следующую культуру в начале сентября и даже раньше, – отметила ученая из Института масличных культур НААН Екатерина Медведевым.

По мнению ученой, лен привлекателен тем, что является ранней культурой короткого периода вегетации. Лен чаще используют для экспорта или выращивают особый лен – органический, с пищевым маслом, желтыми семенами или еще какими-то занятными особенностями для использования на специфические продукты в Украине.

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