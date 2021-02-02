Найприбутковіші нішеві агросектори: від мікрогріну до равликів – список

Ринок нішевого аграрного бізнесу в Україні активно розвивається. До вашої уваги – найрентабельніші для фермерів напрямки.
Джерело: ХОДА
Нішевий бізнес підходить, у першу чергу, для середніх та дрібних сільгоспвиробників. Саме вони зацікавлені у тому, щоб, наприклад, на відносно невеликій території вирощувати найбільш рентабельні культури або отримувати прибуток при невеликих фінансових інвестиціях.
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Найприбутковіші нішеві напрямки
- вирощування мікрогріну – при вирощуванні у промислових масштабах можна заробляти досить великі кошти
- вирощування спаржі – прибуток може складати від 20-25 тисяч євро у рік
- вирощування павловнії – при наявності плантації в 5 гектарів чистий прибуток від продажу може становити 186 тисяч євро
- вирощування амаранту – все більше розглядається фермерами у якості харчової та кормової культури, завдяки стійкості до дефіциту вологи, простій технології вирощування та цінності
- закладка горіхового саду – справа не дешева і почне приносити прибуток лише років через 5, проте через 10-15 років обсяг прибутку зросте в 10 разів
- бізнес на пасіці з 50-ти вуликів – принесе не лише прибуток від продажу меду та різної продукції з нього, а й збільшить врожайність основних квітконосних культур на полях, завдяки запиленню бджолами
- вирощування качок – рентабельність вирощування качок у промислових масштабах складає понад 30%
- розведення равликів – попри те, що цей бізнес потребує великих вкладень, інвестиції можуть дуже швидко окупитися
Що стримує розвиток нішевих секторів?
В першу чергу – брак знань та досвіду. Однак при наявності постійного ринку збуту, добре відпрацьованої технології та активному маркетингу через усі доступні канали комунікації, інвестиції у нішевий бізнес швидко окупаються.
Перспективний овоч
Одним з нішевих напрямків може стати вирощування кавунової редьки. Це новий овоч, який нещодавно з’явився в американських магазинах здорового харчування та на фермерських ринках. Детальніше про таке селекційне диво читайте в матеріалі Агро24 "Кавунова редька підкорює США: плюси нового овочу".