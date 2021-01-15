Італійський перець Sweet Palermo отримав нагороду "Смак року". Минулого року він теж тріумфував у цій номінації.

Італійські перці Sweet Palermo компанії Rijk Zwaan другий рік поспіль отримали нагороду від іспанських споживачів "Смак року". Торік компанія представила лише червоний гібрид, але цьогоріч презентувала увесь асортимент: перці червоного, жовтого та шоколадного кольорів, повідомляє FreshPlaza.

Цікаво Яблука для експорту: які сорти найперспективніші

Успішними були усі три кольори, тому перці від Rijk Zwaan заслужено носитимуть титул "Смак року" – звання, яка присуджується за товари, що виділяються на полицях завдяки своєму унікальному та привабливому смаку.

Смак року – це єдина знак схвалення, заснований виключно на смакових якостях продукту, перевірених споживачами. Global Quality Group координує присвоєння цих знаків більше 13 років в Іспанії та 20 років в інших країнах Європи.

Оцінка включає смак, зовнішній вигляд, аромат та текстуру всієї гами Sweet Palermo. Результати сенсорного дослідження показали видатні бали з точки зору споживчих переваг.