Стали відомі сорти яблук, які користуються найбільшою популярністю на зовнішніх ринках.

На іноземних ринках найбільший попит матимуть сорти яблук Гала та Фуджі, повідомляє журнал "Садівництво по-українськи".

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Українські яблука експортуються в ЄС, Білорусь, Молдову, Латвію та Об’єднані Арабські Емірати.

Разом з тим представники галузевих асоціацій та гуртових ринків прогнозують, що виробникам доведеться більше зосередитись на зберіганні продукції, ніж на її експорті через високі внутрішні ціни другий рік поспіль.

За прогнозами експертів, сорти Гала і Фуджі матимуть найбільший попит, але українським виробникам не вдасться розширити географію експорту. Також додається, що в ЄС їде промислове яблуко і на цій території дуже важко конкурувати з Польщею.

Як писав Агро24, незабаром ціни на яблука зростуть.