Итальянский перец Sweet Palermo получил награду "Вкус года". В прошлом году он тоже победил в этой номинации.

Итальянские перцы Sweet Palermo компании Rijk Zwaan второй год подряд получили награду от испанских потребителей "Вкус года". В прошлом году компания представила только красный гибрид, но в этом году представила весь ассортимент: перцы красного, желтого и шоколадного цветов, сообщает FreshPlaza.

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Успешными были все три цвета, поэтому перцы от Rijk Zwaan заслуженно носит титул "Вкус года" –звание, которое присуждается за товары, что выделяються на полках благодаря своему уникальному и привлекательному вкусу.

Вкус года – это единственный знак одобрения, основанный исключительно на вкусовых качествах продукта, проверенных потребителями. Global Quality Group координирует присвоение этих знаков более 13 лет в Испании и 20 лет в других странах Европы.

Оценка включает вкус, внешний вид, аромат и текстуру всей гаммы Sweet Palermo. Результаты сенсорного исследования показали выдающиеся баллы с точки зрения потребительских предпочтений.