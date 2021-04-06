Украинские ученые обнаружили, что из-за засухи в яблоневых садах синтез органических веществ может уменьшаться на треть. Также они обнаружили сорт, который лучше всех переносит засуху.

Ученые из Института садоводства НААН обнаружили, что в засушливые и жаркие годы синтез органических веществ в садах интенсивного типа уменьшается с 25 до 35% в зависимости от сорта. Самым устойчивым к засухе оказался сорт Флорина.

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Исследовали свежие плоды яблони зимних сортов Голден Делишес, Флорина, Ред чиф, Бени Шогун, Чемпион Рено. Насаждения яблони – интенсивного типа, заложенные по схеме 5 × 1,5 м на подвое М9 с капельным орошением и содержанием междурядий сада под задернением многолетними травами, –пояснила сотрудница Бахмутской опытной станции питомниководства Наталья Чигрин.

Высокие температуры и уменьшение осадков в вегетационный период 2020 года повлияли на уменьшение массы плодов. В частности, средняя масса плодов по сравнению со средним показателем в Голден Делишес уменьшилась на 13%, Флорина – на 19%, Ред чиф – на 14%, Бени Шогун – на 10%, Чемпион Рено – на 12%.

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