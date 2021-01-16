Хурма – один з найпопулярніших фруктів на українських прилавках. Виявляється, потішити себе смаколиком можна не лише завдяки експорту, а й власними силами.

Схрещування хурми віргінської та хурми східної дозволяє створити більш зимостійкі сорти та гібридні форми, ніж хурми східної. Вони дають більші плоди, а насіння у них менше, повідомляє журнал "Садівництво по-українськи".

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Урожай гібридних сортів більш транспортабельний та легкий. Також у гібридної хурми незначне або майже відсутнє осипання гілок та зморщування плодів.

Науковці виокремлюють підвищену зимостійкість великоплідних гібридів третього покоління (до 300 грам) сортів Гора Говерла, Гора Роман-Кош та Пам’ять Черняєва. Також згадуються придатні до вирощування в будь-якому регіоні України зимостійкі гібридні форми з невеликими плодами (до 80 грам), наприклад Соснівська та Чучупака. За своєчасного збору вони можуть зберігатися у звичайному прохолодному приміщенні близько двох місяців.

Гібрид Божий дар (до 100 гр) має помірну врожайність і зберігається близько місяця. Тверді плоди сорту Дар Софіївки (140-160 гр), що не потребує запилювачів та витримує до -27С, здатні зберігатися близько 3 місяців.

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