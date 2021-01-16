У 2020 році торгівельні мережі відчули дефіцит українських ягід. В асортименті не вистачає суниці лісової, чорної смородини, чорниці, малини та ожини.

Українські виробники ягід не можуть забезпечити усі потреби ринку. За словами закупівельника компанії "Ашан-Україна" Ігоря Кравчука, основними проблемами торговельних мереж при роботі з виробниками є відсутність якісної ягоди, неможливість гарантувати регулярність поставок, прив’язка постачальників до цінової політики готівкової ціни на ринку, передає Agroreview.

Цікаво Соковита хурма: які сорти дадуть хороший урожай в Україні

Внаслідок цього неможливо планувати маркетингові активності, а для мереж орієнтація виробника на готівковий ринок значно підкошує прогнозування та планування поставок.

У сезон-2020 спостерігалося збільшення кількості фасованої ягоди, що пов’язано безпосередньо з пандемією COVID-19.

Перевага надається пакованій продукції. Тому в 2020 році фасованої ягоди було значно більше, ніж у попередні. До того ж упаковка дає змогу виробникові популяризувати свій бренд, фасована продукція коштує дорожче, ніж вагова, пакована продукція зручніша для покупців, більш гігієнічна, ягода менше травмується, збільшуються обсяги продажів. У цьому сезоні багато виробників зробили акцент саме на брендовану продукцію, і це розумний тренд, — вважає Ігор Кравчук.

Основними вимогами до виробників ягідної продукції при роботі з мережею є якість продукції, повний пакет супровідних документів, можливість доставляти ягоду з дотриманням необхідної температури, стандартизована та однорідна тара впродовж усього сезону і регулярність поставок продукції.