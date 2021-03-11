Незаконне отримання землі в Україні: які найбільш поширені схеми

НАЗК провело дослідження, в якому з'ясувало схеми незаконного заволодіння українською землею. У відомстві переконані, що Україна втратила мільйони гектарів та гривень прибутку.

Національне агентство з питань запобігання корупції провело дослідження, у якому показало типові корупційні схеми тіньового обігу земель в умовах мораторію. В дослідженні зазначають, що під дію мораторію підпадають 66% території країни, повідомляє Економічна правда.

До теми Аграрне рейдерство: названо 3 основні схеми

В Україні 42 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь, 41 мільйон гектарів підпадає під дію мораторію. 27 мільйонів гектарів – це земельні ділянки (паї), розподілені у 1990-х роках серед 6,9 мільйонів працівників колгоспів та колгоспних пенсіонерів.

Мораторій запровадили як тимчасовий інструмент захисту землевласників в умовах слаборозвиненої інфраструктури земельного ринку. Однак цей захід ніколи не був перешкодою для учасників галузі. В Україні існує багато можливостей для того, щоб стати власником землі або незаконно її обробляти. Ці можливості використовують і фермери, і агрохолдинги.

НАЗК наголошує на трьох найбільш поширених корупційних схемах для незаконного отримання землі:

самовільне захоплення земель державної та комунальної власності "за згоди" посадових осіб;

укладання "договорів про спільну діяльність" для користування земельними ділянками державної та комунальної власності;

використання інструменту "безоплатної приватизації" для виведення земельних активів.

В дослідженні наголошують, що жодна схема не може бути реалізована без участі посадових осіб державних органів.

Як писав Агро 24,