Стратегічний запас сформують до кінця десятиліття

Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це необхідним.

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Західне видання повідомляє, що угоду про зберігання 30 тисяч тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад, міністр фінансів Трюгве Слагсвольд Ведум і чотири приватні компанії. Пшениця, яка належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися на вже існуючих потужностях компаній по всій країні. Три компанії цього року вже накопичили щонайменше 15 тисяч тонн.

Міністерство сільського господарства і продовольства Норвегії зазначає, що "створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого". У найближчі роки Норвегія підпише нові контракти на створення запасів з метою нарощування резерву до 2029 року.

Повинен бути додатковий рівень безпеки на випадок великих збоїв у системі міжнародної торгівлі або збою національного виробництва. Це важлива частина роботи уряду щодо посилення національної готовності,

– заявив Слагсвольд Ведум.

За словами Поллестада, мета норвезького уряду полягає в тому, щоб до кінця десятиліття мати в сховищах приблизно 82,5 тисяч тонн зерна. На його думку, цієї кількості зерна має бути достатньо для "тримісячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути". Станом на перший квартал 2024 року в Норвегії проживало 5,6 мільйона жителів.

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