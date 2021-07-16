Новий покупець: Ліберія відкрила ринок для українських виробників м'яса птиці

Українські виробники м'яса птиці отримали новий ринок збуту для своєї продукції. Компетентні органи двох країн погодили відповідний сертифікат.

Україна отримала можливість експортувати м'ясо птиці до Ліберії. Країнам вдалося дійти згоди про сертифікат на постачання продукції.

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Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, цей договір відкриває перед Україною широкі перпективи.

Довгий час країни Африки залишалися поза фокусом зовнішньої політики України, і абсолютно дарма. Це великі нові можливості, зокрема для українських експортерів. Ми вже відкриваємо ці можливості реальними діями. Важливо, що йдеться, зокрема про збільшення експорту харчової продукції із доданою вартістю, – заявив він.

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