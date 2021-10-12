Новий ринок: Україна буде експортувати курятину в Йорданію

Українські виробники курятини отримали новий ринок збуту. Відповідні органи України та Йорданії затвердили сертифікат для постачання продукції.

Наразі Україна входить до переліку найбільших експортерів курятини, але не збирається зупинятися на досягнутому. Перед нашими виробниками відкриваються нові ринки.

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Повідомляється, що Україна може безперебійно експортувати курятину навіть у разі виявлення спалахів пташиного грипу.

Ми вирішили одну з проблем українських експортерів м’яса птиці, узгодивши новий сертифікат із Йорданією. Нова домовленість приносить конкретний результат: українські компанії та йорданські споживачі можуть бути впевненими у безперебійному постачанні продукції з України,

– сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше Україна погодила експорт у Йорданію замороженої яловичини, охолодженого м’яса овець, великої рогатої худоби та овець для забою.

Раніше повідомлялося, що курятина в Україні подорожчає через нові податки. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24