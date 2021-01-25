Сорт огурцов Олимп, созданный недавно на исследовательской станции "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства УААН, плодоносит 65 дней. По вкусовым качествам он не уступает своему "прародителю" – Нежинскому сорту.

"На основе сорта Нежинский местный на нашей станции создано еще несколько сортов, – рассказала научный сотрудник ДС "Маяк" Надежда Птуха в комментарии Bilahata. – Это Нежинский 23, Нежинский дар, новый гибрид Сармат и Олимп. Последний почти не уступает Нежинскому местному, а по урожайности значительно опережает его. Олимп плодоносит 65 дней. Эти огурцы почти не повреждаются болезнями, а по вкусовым качествам получили 5 баллов, как Нежинский".

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Селекционеры утверждают, что Олимп особенно ценный сорт в засолке.

Ценность нежинского огурца состоит во вкусовых качествах, особенно в засоленном виде. Если его правильно засолить (обязательно в жесткой или полужесткой воде) овощ остается твердым, хрустящим, с тоненькой кожицей. Свойства сорта оговариваются, в первую очередь, грунтами, а также рецептами, которые промышленные засольщики, в свое время, держали в секрете, говорят специалисты ИС "Маяк".

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