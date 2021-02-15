ОАЕ хоче збільшити "аграрний пакет" з Україною до 2 мільярдів доларів

Спадкоємний принц емірату Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд Аль Нахаян дав розпорядження підлеглим активніше співпрацювати з аграрним сектором України.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук позаштатний радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов.

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Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі з спадкоємним принцем (хто де факто керує) ОАЕ. Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто, довести до 2 млрд доларів в рік, – написав Милованов.



Пост Тимофія Милованова в фейсбук

Зустріч зі спадкоємним принцем відбулася в рамках офіційного візиту делегації України до Об’єднаних Арабських Еміратів. 13-15 лютого в ОАЕ перебували Президент Володимир Зеленський, його дружина Олена, а також голова Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника ОП Тимофій Милованов і міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Деталі візиту в ОАЕ

Під час візиту Україна підписала з ОАЕ ряд важливих документів. Подробиці читайте в новині 24 каналу "Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів".

Також наша делегація відвідала Всесвітню виставку "Експо-2020" у місті Дубаї, де ознайомилася з презентацією національного павільйону. Яким він буде? Подробиці у матеріалі Агро24 "Україна – від агрохабів до блокчейнів: Зеленський про "Експо".

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