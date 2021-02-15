Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахаян дал распоряжение своим подчиненным активнее сотрудничать с аграрным сектором Украины.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбук внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов.

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Сегодня мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (кто де факто руководит) ОАЭ. Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 млрд долларов в год, – написал Милованов.



Пост Тимофея Милованова в фейсбук

Встреча с наследственным принцем состоялась в рамках официального визита делегации Украины в Объединенные Арабские Эмираты. 13-15 февраля в ОАЭ находились Президент Владимир Зеленский, его жена Елена, а также председатель Офиса Президента Андрей Ермак, министр МВД Арсен Аваков, советник руководителя ОП Тимофей Милованов и министр аграрной политики Роман Лещенко.

Детали визита в ОАЭ

Во время визита Украина подписала с ОАЭ ряд важных документов. Подробнее об этом читайте в новости 24 канала "Зеленский подписал договоры на более чем 3 миллиарда долларов".

Также наша делегация посетила Всемирную выставку "Экспо-2020" в городе Дубаи, где ознакомилась с презентацией национального павильона. Каким он будет? Подробности в материале Агро24 "Украина – от агрохабов к блокчейнов: Зеленский про "Экспо".

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