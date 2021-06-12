Об'єднує флору і фауну: художник-самоучка створює гібридних міфічних істот

Художник Джон Чінг зі США створює фантастичних істот, в яких флора і фауна стають одним цілим. Дотримуючись балансу між фактурою та кольором, він малює сов зі шлейфами грибів та цвілі, морських коників із паростками гілок чи риб зі смугастими плавниками тюльпанів.

Олійні картини Чінга – це сюрреалістичне уявлення про безмежні чудеса та поєднання природи. Вони ілюструють нескінченний потенціал життя на Землі за допомогою метафори та алегорії.

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Чінга надихає світогляд багатьох корінних культур, які шанують природний світ і бачать бога у всіх аспектах життя. На його думку, саме перспектива забезпечила стійкість їхнього суспільства, і її потрібно пробудити в нашому колонізованому світі.

Мої більш сюрреалістичні істоти, де межа між флорою і фауною розмита, частково є моєю спробою зобразити частину цієї невидимої магії. Розміщуючи їх в реалістичній обстановці серед відомих нам видів, я уявляю їх реальному світу. Можливо, якщо ми подивимося досить близько або досить довго, ми їх миттєво побачимо, і моя робота вже не буде здаватися сюрреалістичною,

– каже художник.

Відданий прихильник природи

Художник-самоучка родом з Гаваїв, але зараз живе і працює в Лос-Анджелесі.

Чінг з дитинства був занурений у природну красу островів. Це прищепило йому любов та повагу до дикого світу і стало фундаментом для його творчості.

Своїми роботами Джон хоче викликати у людей любов та захоплення унікальною красою нашої планети.

Він постійно інформує про зникаючі види флори і фауни, про кризу масового вимирання та зміни клімату.

Художник також співпрацює з природоохоронними організаціями, щоб допомогти зібрати кошти на порятунок природи та організувати освітні заходи.

Сюрреалістичні гібридні істоти



"Мати-міцелій" / Фото jonchingart



"Спрайт" / Фото jonchingart



"Razzle Dazzle" / Фото jonchingart



"Шейла Енн" / Фото jonchingart



"Акварія" / Фото jonchingart



"Садиба" / Фото jonchingart



"Нектар" / Фото jonchingart



"Гнати літо" / Фото jonchingart



"Puhpowee" / Фото jonchingart



"Перемир'я" / Фото jonchingart