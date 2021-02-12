Одещина ризикує залишитися без врожаю

Озимим культурам, посіяних на Одещині, загрожують різкі похолодання, які прогнозують вже у найближчі дні.

Попри снігопади на полях Одещини майже немає снігу. Якщо прогноз синоптиків про 15-16 градусів морозу здійсниться, то холод може завдати серйозної шкоди урожаю озимих.

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Найбільше ризикують постраждати посіви ячменю, а от пшениця може пережити заморозки трішки краще.

Також повідомляється, що раніше сніг на полях утримували лісопосадки, які з часів здобуття Україною незалежності місцеве населення значно вирубало через здорожчання вугілля, газу та інших опалювальних матеріалів.

Зазначимо, що в Україні площі озимих зернових під урожай-2021 скоротилися на 400 тисяч гектарів.

Раніше повідомлялося, що в Україні пшениця поступається іншим культурам через зниження врожайності. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24