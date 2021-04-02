Фермеры Одесской области продолжают уменьшать размеры виноградников. За 5 лет площади виноградников уменьшились вдвое.

В Одесской области продолжают сокращаться площади виноградников. В 2020 году фермеры высадили только 46 гектаров, хотя в 2015 году показатель составлял 110 гектаров.

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На сегодня площадь виноградников Одесского региона составляет 25,4 тысяч гектаров. Это 61% от общей площади по Украине и 0,4% от общей площади виноградников планеты.

В 2020 году из-за сложных погодных условий виноградари Одесской области вырастили и собрали всего 158 тыяч тонн винограда, что на 34% меньше, чем в 2019-м.

Ежегодное сокращение площадей под виноградниками крайне негативно влияет на производство тихих и игристых вин, виноматериалов и алкогольных напитков на основе виноградного спирта.

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