Сьогодні виробники з південних областей ледве реалізовують огірки по 3-8 гривень/кілограм. Це на цілих 60% менше, ніж було минулого тижня.

Ціни на нестандартний огірок уже впали до 1-2 гривень/кілограм.

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Через це тепличні комбінати також змушені знижувати ціни на свою продукцію. Тепличні огірки у центральних і західних областях вже продають по 8-12 гривень/кілограм. У південних областях ціни обвалилися до 4-7 гривень/кілограм.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що на ринку на сьогоднішній день дуже багато некондиційного огірка, продати який навіть за мінімальними цінами досить проблематично. Разом з тим несприятливі погодні умови можуть піднести ціни догори.

В Україні створили унікальну упаковку для продуктів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні створили біоупаковку для продуктів харчування".