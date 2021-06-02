Сегодня производители из южных областей чуть реализуют огурцы по 3-8 гривен/килограмм. Это на целых 60% меньше, чем было на прошлой неделе. Цены на нестандартный огурец уже упали до 1-2 гривен/килограмм.

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Поэтому тепличные комбинаты также вынуждены снижать цены на свою продукцию. Тепличные огурцы в центральных и западных областях уже продают по 8-12 гривен/килограмм. В южных областях цены обвалились до 4-7 гривен/килограмм.

Ситуация осложняется еще и тем, что на рынке на сегодняшний день очень много некондиционного огурца, продать который даже по минимальным ценам достаточно проблематично. Вместе с тем неблагоприятные погодные условия могут преподнести цены вверх.

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