Легені Середземномор’я під загрозою: океанічна трава посідонія може скоро зникнути

Названа на честь грецького бога Посейдона океанічна посідонія фільтрує воду та наповнює її киснем. Однак через забруднення та жваву риболовлю вона може повністю зникнути вже за кілька десятиліть.

Щоб врятувати луги посідонії, іспанський режисер підводного кіно, інструктор з дайвінгу та морський біолог розробив спеціальний додаток.

Важливо Риба в Азовському морі під загрозою зникнення

Легені Середземномор’я

Океанічна посідонія є найпоширенішою морською травою в Середземному морі. Вона росте на щільно заповнених підземних луках, які можуть простягатися на сотні кілометрів у довжину і жити понад 100 000 років. Це ще робить посідонію однією з найдавніших організмів на Землі.



Луги посідонії в Середземному морі / Фото nobuhotelibizabay

Ця морська трава неймовірно ефективно фільтрує воду, збагачуючи її киснем. Один квадратний кілометр посидонії здатний виробити стільки кисню, скільки 1 гектар тропічного лісу Амазонки.

Загроза зникнення

Незважаючи на законодавство ЄС щодо захисту цього виду, посідонія має серйозну загрозу зникнення у найближчі кілька десятиліть. За останніх кілька років забруднення моря неочищеними стічними водами та посилена риболовля знищили понад 30% лугів рослини біля узбережжя Форментера в Іспанії. Такий стан серйозно загрожує екосистемі Середземномор’я.



Острів Форментера в Іспанії / Фото ВВС



Посідонія очищає воду і наповнює її киснем / Фото radioillaformentera

Карта морського дна

Останніх 30 років іспанський підводний режисер, інструктор з дайвінгу та морський біолог Ману Сан Фелікс займається порятунком цією надзвичайно корисної рослини. Він каже, що закохався в посідонію буквально з першого погляду.

З того часу я повністю відданий вивченню, зйомкам та розповсюдженню інформації про цінність і необхідність збереження посідонії, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися її численними перевагами,

– розповів Сан Фелікс.



Ману Сан Фелікс 30 років займається порятунком посідонії / Фото ВВС

У своєму дайвінг-центрі він склав карту морського дна біля узбережжя Форментери та розробив додаток, який показує розташування лугів посідонії, щоб човни могли уникнути причалу та своїми якорями не руйнували підводні луги.