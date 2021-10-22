Олія в Україні не подешевшає: причини

Українцям доведеться й надалі багато платити за соняшникову олію. Найближчим часом покращення ситуації для споживачів не очікується.

Зараз Україна є лідером з виробництва та експорту соняшникової олії. Але навіть попри це ціна продукту для українців залишиться на високому рівні.

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Ще минулого року ціна олії була у два рази нижчою. Якщо порівнювати вересневі показники 2020 та 2021 років, то різниця між ними складає 70%.

Як повідомляється, у всьому світі урожай соняшнику цього року був нижчий від прогнозованого. Відповідно, попит на продукт зріс у багатьох країнах, і українським виробникам вигідніше продати олію за кордон. Через це ростуть ціни і для внутрішнього споживача.

Відтак, навіть хороший урожай соняшнику не матиме позитивного ефекту для українців. А оскільки енергоносії та сировина ростуть у ціні, то подорожчання буде спостерігатися на всій продукції.

Україна заробляє на експорті продукції мільярди доларів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24