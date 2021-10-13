Озима пшениця: в Україні збільшили площу посівів

Українські аграрії продовжують сіяти озиму пшеницю. Вони роблять оптимістичні прогнози на майбутній врожай.

Цього року під озиму пшеницю українські аграрії виділили 6,6 мільйонів гектарів. Це на 9,3% більше, аніж було зафіксовано минулого року.

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На даний момент вдалося засіяти 63% відведених площ. Першою сівбу завершила Сумська область – тут посіяли 163 тисячі гектарів цієї кульутри.

Найбільше площ під озиму пшеницю виділили фермери Запорізької області – 700 тисяч гектарів.

Раніше експерти повідомляли про те, що зараз зволоження ґрунту для сівби озимих найкраще за останні п’ять років.

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