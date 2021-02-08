Ціни на пшеницю починають падати через тиск скорочення експорту.

Напередодні виходу лютневого балансу USDA по пшениці біржові котирування продовжують опускатися. Аналітики не прогнозують суттєвих змін балансу, а ціни на пшеницю на фізичних ринках падають під тиском скорочення експорту та збільшення пропозицій російської пшениці.

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Американська пшениця завершила п’ятничні торги зростанням на 1%, тоді як європейська пшениця, попри незначне зниження ціни, залишається на 3% дорожчою, ніж місяць тому.

Покупці зменшують закупівлі в очікуванні зниження цін на тлі збільшення пропозицій російської пшениці та зростання конкурентоспроможності європейського зерна завдяки низькому курсу євро відносно долара. Ціни пропозицій європейської пшениці знаходяться на рівні 280-285 доларів/тонна FOB, російської – 285-287 доларів/тонна FOB.

Україна за тиждень експортувала лише 105 тисяч тонн пшениці, а загалом у сезоні – 13,1 мільйона тонн, що на 22% поступається відповідному показнику минулого року.

Раніше лунала інформація, що цьогорічний показник українського експорту буде рекордним. Про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна на шляху до нового експортного рекорду".