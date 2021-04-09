Падіння ціни на пшеницю сягнуло рекорду

Закупівельні ціни на пшеницю в Україні опустилися до вересневого рівня слідом за зниженням котирувань на світових біржах. Якщо ситуація не зміниться, ціни можуть опуститися до 200 доларів за тонну.

Головним чинником тиску на ціни української пшениці є російська пшениця, експортні ціни на яку за тиждень впали до 238-240 доларів/тонна.

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Російські трейдери намагаються продати якнайбільше пшениці до запровадження 70% мита на ціну, що перевищуватиме 200 доларів/тонна для нового врожаю.

Як наслідок, закупівельні ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизилися до 215-225 доларів/тонна для поставок в порт у квітні-травні. Переробники також опустили закупівельні ціни, а деякі навіть зупинили закупівлі в очікуванні стабілізації ринку.

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