Чому в УЗ вдалися до підвищення тарифів
Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко заявив, що експорт зернових залізницею зріс. Крім того, необхідно проводити масштабні реформи в компанії.
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Експорт зернових культур залізницею зріс на 43% порівняно з минулим роком. Лященко додав, що це важливо для стабілізації економіки країни та фінансового стану компанії. Зернові, залізна та марганцева руда становлять 81% експортних перевезень Укрзалізниці, що дозволило компанії залишатися прибутковою до початку червня.
Однак, у червні спостерігалася інша динаміка. За перші п'ять місяців 2024 року Україна вивезла старий урожай, і обсяги перевезення зернових значно впали. Також зменшився експорт продукції металургії та залізорудної промисловості через обмеження на електропостачання.
Натомість спостерігаємо зростання обсягів перевезень позакласних – збиткових для нас – вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії,
– наголосив Лященко.
Компанії необхідна тарифна реформа
За перші шість місяців 2024 року Укрзалізниця перевезла понад 90 мільйони тонн вантажів, зокрема 45 мільйони тонн експортних перевезень.
Найбільше було перевезено:
- Залізної і марганцевої руди – 22,9 мільйони тонн;
- Зернових вантажів – 22,5 мільйони тонн;
- Кам'яного вугілля – 12,5 мільйонів тонн;
- Мінбудматеріалів – 13,7 мільйонів тонн.
За словами Лященка, тарифна реформа наразі перебуває на розгляді в урядових кабінетах. Укрзалізниця сподівається, що зміни в тарифоутворенні допоможуть компанії зберегти фінансову стабільність і уникнути збитків у майбутньому.
Обсяг перевезень зернових українською залізницею зріс на 43% за рік
- За рік обсяг перевезень зернових українською залізницею зріс на 43%.
- У січні – червні 2024 року Укрзалізниця перевезла понад 90 мільйонів тонн вантажів, на 28% більше, ніж у 2023 році.
- Експортні перевезення зросли майже на 59%, до 45 мільйонів тонн, в перше півріччя 2024 року.
- Голова правління Укрзалізниці вказав на зростання обсягів перевезень позакласних вантажів, що становить виклик для фінансової стабільності компанії.