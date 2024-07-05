Чому в УЗ вдалися до підвищення тарифів

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко заявив, що експорт зернових залізницею зріс. Крім того, необхідно проводити масштабні реформи в компанії.

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Експорт зернових культур залізницею зріс на 43% порівняно з минулим роком. Лященко додав, що це важливо для стабілізації економіки країни та фінансового стану компанії. Зернові, залізна та марганцева руда становлять 81% експортних перевезень Укрзалізниці, що дозволило компанії залишатися прибутковою до початку червня.

Однак, у червні спостерігалася інша динаміка. За перші п'ять місяців 2024 року Україна вивезла старий урожай, і обсяги перевезення зернових значно впали. Також зменшився експорт продукції металургії та залізорудної промисловості через обмеження на електропостачання.

Натомість спостерігаємо зростання обсягів перевезень позакласних – збиткових для нас – вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії,

– наголосив Лященко.

Компанії необхідна тарифна реформа

За перші шість місяців 2024 року Укрзалізниця перевезла понад 90 мільйони тонн вантажів, зокрема 45 мільйони тонн експортних перевезень.

Найбільше було перевезено:

Залізної і марганцевої руди – 22,9 мільйони тонн;

Зернових вантажів – 22,5 мільйони тонн;

Кам'яного вугілля – 12,5 мільйонів тонн;

Мінбудматеріалів – 13,7 мільйонів тонн.

За словами Лященка, тарифна реформа наразі перебуває на розгляді в урядових кабінетах. Укрзалізниця сподівається, що зміни в тарифоутворенні допоможуть компанії зберегти фінансову стабільність і уникнути збитків у майбутньому.

Обсяг перевезень зернових українською залізницею зріс на 43% за рік