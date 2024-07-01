Причина обмеження пропуску
У Державній митній службі зазначають, що обмеження почало діяти з 00:00.
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Для перетину кордону як у бік Польщі, так і при виїзді з неї, українським водіям вантажних транспортних засобів необхідно мати з собою дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або ж книжечку ЄКМТ.
Що таке дозвіл (книжка ) ЄКМТ
Це багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику, і дозволяє йому вільно працювати та їздити серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту (Conférence Européenne des Ministres des Transports).
Водіям вантажівок до 10 липня виїжджати з ЄС не обов'язково
- Мінінфраструктура спростувала свою заяву про обов'язокове повернення вантажівок в Україну до 10 липня.
- Водії можуть самостійно роздрукувати наліпку для переміщення в ЄС за кордоном.
- Замміністр наголосив, що до 10 липня потрібно мати на автомобілі наліпку та документи на вантаж.