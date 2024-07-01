Причина обмеження пропуску

У Державній митній службі зазначають, що обмеження почало діяти з 00:00.

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Для перетину кордону як у бік Польщі, так і при виїзді з неї, українським водіям вантажних транспортних засобів необхідно мати з собою дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або ж книжечку ЄКМТ.

Важливо! У Держмитслужбі додали, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Що таке дозвіл (книжка ) ЄКМТ

Це багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику, і дозволяє йому вільно працювати та їздити серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту (Conférence Européenne des Ministres des Transports).

Водіям вантажівок до 10 липня виїжджати з ЄС не обов'язково