Південь України може перетворитися у пустелю: невтішний прогноз зміни клімату

Глобальне потепління може неабияк вплинути і на Україну. Південні області з часом можуть стати пустелею.

Україна вже відчуває наслідки глобального потепління. За словами міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського, степи у південному регіоні можуть перетворитися на пустелі.

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Також внаслідок підвищення температури існує серйозна загроза збільшення кількості стихійних лих. Жителі України частіше можуть ставати жертвами паводків у Карпатах, перетворення степів південного регіону в пустелі, затоплення прибрежної зони.

Окрім того, у центральних та південних регіонах існує реальна загроза нестачі питної води.

Також зазначається, що за останні 30 років температура в Україні зросла на 1,2оС.

Синоптики прогнозують, що незабаром в Україну прийде весна, але швидкого потепління чекати не варто, а морози ще якийсь час турбуватимуть населення. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24