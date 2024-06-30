Оподаткування фермерських господарств

Керівник практики податкового права юридичної компанії MORIS Василь Андрусяк у розмові з 24 Каналом розповів, що адміністрування ФОПа є легшим в порівнянні з адмініструванням ТОВ.

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Крім того, ФОП відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, а засновники ТОВ відповідають лише тим майном, яке було внесено до статутного капіталу.

Що ж стосується податків, то основний вибір лежить між загальною системою оподаткування і спрощеною.

Така система, за словами Андрусяка, передбачає:

  • сплату 18% податку на доходи фізичних осіб з прибутку (тобто доходи мінус витрати);
  • 1,5% військового збору;
  • 22% єдиного соціального внеску (мінімальна сума на місяць – 1760 гривень, максимальна – 26 400 гривень);
  • після перевищення лімітного порогу в 1 мільйон гривень операцій з постачання товарів і послуг за останні 12 календарних місяців необхідно буде також зареєструватися платником податку на додану вартість і сплачувати його по ставці 20% до бюджету. Водночас вихідний ПДВ – "податкові зобов’язання" – зменшується на суму вхідного ПДВ – "податкового кредиту", тому ефективне податкове навантаження з ПДВ зазвичай становить значно менше, ніж 20%.

Цією системою оподаткування передбачено:

  • 18% податку на прибуток підприємств;
  • ПДВ 20% після переліміту порогу в 1 мільйон гривень (див. вище).

Також треба врахувати, що у разі виплати юрособою дивідендів на користь своїх засновників, необхідно буде сплатити ще 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Якщо ж юрособа платитиме зарплату, то із зарплати працівника необхідно буде перерахувати до бюджету 18% ПДФО та 1,5% військового збору, а також нарахувати на неї 22% ЄСВ, які загалом будуть витратами юридичної особи і зменшуватимуть її прибуток, що підлягатиме оподаткуванню,
– зазначив Василь Андрусяк.

За словами юриста, вона має багато спільного як для юридичної особи, так і для ФОП, тому наведемо її загальні риси і зазначимо, кого стосується.

1 група єдиного податку (ФОП):

  • річний ліміт доходу 1 185 700 гривень,
  • ставка єдиного податку – не більше 10% від прожиткового мінімуму (302,80 гривень),
  • ЄСВ (мінімальна сума на місяць – 1 760 гривень, максимальна – 26 400 гривень).

2 група єдиного податку (ФОП):

  • річний ліміт доходу 5 921 400 гривень,
  • ставка єдиного податку – не більше 20% від мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року (1 420 гривень),
  • ЄСВ (мінімальна сума на місяць – 1 760 гривень, максимальна – 26 400 гривень).

3 група єдиного податку (ФОП та ЮО):

  • річний ліміт доходу 8 285 700 гривень,
  • ставка єдиного податку – або 3% від доходу та ПДВ 20%, або 5% від доходу.

Лімітів по кількості працівників чи колу контрагентів дана група не містить, що робить її доволі зручною, однак сплата податку з доходу без врахування витрат не завжди є оптимальною. Крім того, якщо ЮО виплачуватиме дивіденди на користь фізичних особі-засновників, то такі дивіденди підлягатимуть оподаткуванню по ставці 9% ПДФО та 1,5% військового збору,
– пояснює Андрусяк.

Ця група передбачена виключно для сільськогосподарських товаровиробників.

Для юридичних осіб передбачено обмеження, що частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Для ФОПів передбачено ряд критеріїв, серед яких:

  • діяльність щодо виключно вирощування, збирання, вилову, переробки власноруч вирощеної продукції та її продаж,
  • ведення господарської діяльності за місцем податкової адреси,
  • заборона на використання праці найманих осіб,
  • залучення до діяльності лише членів сім'ї,
  • площа сільгоспугідь у власності або користуванні не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Щодо розміру податку, то для його обрахунку необхідно взяти нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (з урахуванням індексації) та помножити на ставку податку, яка різниться в залежності від категорій (типу) земель і становить від 0,19 до 50.

Компенсація фермерам за придбану українську техніку

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  • Аграрії з Черкаської, Полтавської, Тернопільської, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської та Сумської областей активно скористалися програмою, придбавши 130 одиниць української техніки.