Подорожчання свинини: якого стрибка чекати

Незабаром в Україні зросте ціна на свинину. Стрибок відбудеться вже на початку березня.

У період з 1 по 7 березня закупівельні ціни на свинину зростуть до 45 – 46 гривень/кілограм живої ваги. Це на 2 гривні більше за теперішній показник. У результаті ціна свинини зросте на 6-10%.

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Також невеликий ріст цін на свинину відбувається в країнах ЄС, з яких свинина імпортується до України: Данія, Нідерланди, Польща. Українським виробникам для збереження конкуренції з імпортом потрібно знижувати собівартість продукції.

Також повідомляється, що з 1 березня 2021 року зменшується ставка ПДВ на живих свиней з 20% до 14%, що дозволить свинокомплексам додатково заробити до 3 гривні/кілограм живої ваги. Однак переробні підприємства змушені будуть в продажі свинини компенсувати 6% ПДВ, що призведе до раптового підняття цін на свинину для населення на 6-10%.

ЄС назвав умови, які допустять українську картоплю на європейський ринок. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24