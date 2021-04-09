Погода зриває посівну кампанію на заході Україні

У південних і центральних областях країни багато господарства уже вивели на поля посівну техніку. У західних регіонах ситуація гірша – зима ніяк не минає.

На заході країни природа підносить аграріям неприємні "сюрпризи" у вигляді рясного дощу зі снігом і мінусові нічні температури. Хоча поки що польові перспективи вимальовуються досить райдужні.

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Озимої пшениці під урожай-2021 у країні посіяли більше, ніж роком раніше. Ярову посіють, як завжди – 150-170 тисяч гектарів. Загальна площа має становити 6 мільйонів 860 тисяч гектарів. Минулого року було на 100 тисяч гектарів менше.

Але це все попередні прогнози. Детальніше ситуація проясниться ближче до жнив. Адже свої корективи в плани аграріїв може внести навіть пізня весна. Яровий ячмінь любить, щоб його посіяли якомога раніше, щойно зійшов сніг, а цього року підходяща для польових робіт погода настала пізно. Нині очікується різке потепління, що не на користь ячменю й гороху – занадто вузьке вікно для сівби. У такому разі ячмінь можуть дещо не досіяти, віддавши перевагу більш пізнім теплолюбивим культурам – кукурудзі або соняшнику.

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