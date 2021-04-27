Полуниця в Україні дає гарний врожай: які сорти обрати

Полуниця може давати урожай цілий рік, якщо посадити на ділянці сорти різного терміну дозрівання. Ідеальними сортами для початківців є Еверест та Капрі: в них солодкі плоди, а рослини стійкі до хвороб.

Одним із сортів, в якому майже немає недоліків, є Купчиха. Його вивели із європейської мускатної суниці та великоплідної садової полуниці. У цього сорту ароматна і солодка ягода.

До теми В Україні стартував сезон полуниці

Що стосується ранніх сортів, то першими плодоносять українські Ольвія й Розана Київська. Ягоди цих сортів можна збирати вже наприкінці травня. Вони стійкі до морозів та хвороб, а ягоди соковиті навіть при нестачі світла. Також хорошими є сорти Веселка, Клері, Румба та Альба зі щільними плодами вагою 50 грам. Вони ідеальні для транспортування, а з одного куща можна зібрати 500 грам ягід.

Сорти Соната, Вікторія, Маршал та Азія вирізняються стабільним урожаєм впродовж усього плодоношення. Дозрівають в кінці червня і набирають солодкість. З куща отримують 1,5 кілограма ягід, які годяться для заморожування. Чамора Турусі та Пенсіонер Челсі – середньостиглій сорти, які дозрівають в липні.

Полуниця пізніх сортів більша за розмірами та стійка до заморозків та дощів. Сорти Пегас, Маестро, Флоренс та Мальвіна дозрівають у серпні та дають до 1 кілограма ягід з куща.

Сорти Сан Андреас, Сельва, Еверест та Альбіон дають урожай двічі на рік – у серпні та вересні. Залежно від кліматичних умов з куща можна зібрати до 2 кілограм ягід. Рослини вищі за решту сортів, тому ягоди не торкаються землі.