Популярный ресурс PaySpace Magazine составил рейтинг цен на основные продукты питания и назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами.

В списках PaySpace Magazine более 100 стран мира. Есть среди них и Украина. Поэтому можно сравнить цены за рубежом и у нас (для удобства они унифицированы в долларах США).

Хлеб

Пол килограмма белого хлеба дешевле всего стоит в Тунисе ($0,14), а дороже всего – в Норвегии ($3,33). В Украине средняя стоимость половины буханки – $0,51.

Обратите внимание! Хлебобулочные изделия в Украине вскоре подорожают

Рис

Килограмм крупы дешевле купить на Шри-Ланке ($0,58), а самый дорогой – в Японии ($4,73). В Украине в среднем – $1,01.

Яблоки

Мы входим в тройку стран с самыми дешевыми ценами на яблоки – в среднем $0,81/кг. Самый дешевый этот фрукт в Турции – $0,80/кг, а самый дорогой в Южной Корее – $7,09/кг.

Яйца

По стоимости яиц Украина входит в пятерку "самых дешевых". У нас в среднем дюжина (так считают яйца во многих странах) стоит $1,08. Самые низкие цены – в Индии ($0,92), а самые дорогие яйца в Швейцарии ($6,07).

Картофель

Килограмм овоща дешевле всего купить в Алжире ($0,38/кг), самый дорогой кило – в Японии ($3,80/кг). Украина со средней ценой на картофель в $0,45/кг расположилсь в рейтинге на 11-м месте.

Курятина

С курятиной стоимостью $3,50/кг мы находимся на 19-м месте. Тогда как в Пакистане ее можно купить за $2,29/кг, а в Швейцарии – аж за $28,01/кг.

Молоко

Молоко дешевле всего в Тунисе – $0,44/л, а самое дорогое – в Ливане ($3,55/л). Украина с $0,90/л – на 29-м месте.

Фальсификация продуктов

В Европейском Союзе активно борются с подделками продуктов. Но до полного решения проблемы еще очень далеко... Читайте об этом материал Агро 24 "Фальсификация продуктов в ЕС: что и где больше всего подделывают".