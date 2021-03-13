Украинские аграрии могут начать посевную кампанию уже до конца марта.

Посевная кампания в Украине может начаться еще до конца марта. Оптимальные условия для начала полевых работ прогнозируются на период с 18 по 25 число.

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По мнению начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, идеальных условий ждать не стоит, но они будут близки к средним значениям.

После выходных, 15-17 марта, ожидаются дожди по всей территории Украины. Циклон с умеренными дождями может переместиться также и в южные области: в марте засухи на юге не будет. После осадков ожидается потепление до 7-9 градусов в зависимости от области. Примерно с 18 по 25 марта ожидается солнечная, сухая погода, сложатся хорошие условия для мартовского посева. Сильной жары в марте не ожидается, – рассказала она.

Также експертка добавила, что говорить о рекордном урожае пока рано, но предпосылки для него уже есть, ведь озимые зерновые хорошо перезимовали и имеют минимальные потери.

Главным врагом украинского урожая может стать засуха. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Засуха может негативно повлиять на урожай в Украине".