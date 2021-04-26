Право на безкоштовну землю можуть монетизувати: несподівана заява чиновника Держгеокадастру

Для всіх громадян України, які мають право на безкоштовне отримання 2 гектарів землі, не вистачає ділянок. Тому вивчається питання про необхідність монетизації цього права.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" повідомив перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошніченко.

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Проста математика показує, що всім громадянам України не вистачить землі, – сказав чиновник. – Тим більше, що крім 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства, стаття 121 Земельного кодексу, передбачає право на отримання ще цілого набору земельних ділянок, зокрема й ділянки для ведення фермерського господарства, яка може бути ще більшою, ніж 2 гектара. Всього на всіх не вистачить!

Мірошніченко нагадав, що норми про безкоштовну приватизацію перекочували в чинний Земельний кодекс з попереднього, лише трохи змінившись. "Можна сказати, що це історична спадщина, – відзначив чиновник. – Але настав час замислитися над тим, що держава рано чи пізно не зможе виконати цю обіцянку в законі. І вона вже не виконує – не всі можуть отримати землю, створюється ажіотаж, соціальна напруга…"

Як вирішити проблему нестачі безкоштовної землі?

Заступник голови Держгеокадастру повідомив, що зараз "серйозно вивчається питання про необхідність монетизації права на безкоштовну приватизацію землі".

Скасувати право не можна, тому що Конституція забороняє звужувати обсяги існуючих прав, – пояснює Мірошніченко. – Але монетизація може розглядатися як вирішення проблеми.

Коли відкриється ринок землі?

1 липня 2021 року в Україні набуває чинності закон про відкриття ринку землі. До набуття чинності цього документу в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.