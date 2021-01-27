Кругова оборона: портфоліо BASF – на захисті кукурудзи

27 січня 2021 , 15:15
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Кукурудза – одна з найцінніших зернових і головна кормова культура у світі.

Джерело: Агро24

На сьогодні кукурудза посідає 2 місце (після пшениці) за посівними площами і 1 місце – за валовими зборами серед харчових культур.

КУКУРУДЗА: СТАТИСТИКА-2020
Площа (млн га)
Світ – 197
Україна – 5,4 (9 місце)
Валовий збір (млн тонн)
Світ – 1 144 632
Україна – 28 500 (6 місце)
(Дані USDA)

Щороку посівні площі під кукурудзу збільшуються – і в світі, і в Україні (вже 10 сезонів поспіль). Ця тенденція збережеться й цьогоріч, незважаючи на те, що в 2020-му врожайність культури через погані погодні умови була нижчою, ніж зазвичай. Рентабельність все рівно залишилася високою, тому українські аграрії знову робитимуть велику ставку на кукурудзу – площі заплановані, насіннєві фонди наповнені…

Але є серйозні перестороги. Щороку збільшується і тиск бур’янів на кукурудзу, що дуже негативно впливає на врожайність. Особливо допікають амброзія, просо куряче, щириця, лобода, дурман, гірчак... Показовою є ситуація з розповсюдженням дуже агресивного ваточника сирійського. Ще донедавна цей ворог кукурудзи та інших сільськогосподарських культур зустрічався лише в північно-східних регіонах України. А нині він там значно поширився і вже почав захоплювати центральні та північно-західні регіони.

Як вберегти кукурудзу від бур’яну, щоб зібрати максимальний врожай?

Досвідчені аграрії знають рішення: найкращий захист – селективні гербіциди, ринок яких у 2020 році склав 107 мільйонів доларів. Особливою популярністю почали користуватися гербіциди сегменту one shot solutions, які повністю виправдовують свою назву і лише за одне внесення вирішують проблему бур’янів. Зараз такі препарати вже складають 42% ринку, і є тенденцію до подальшого зростання.

Вирок бур’янам

Але й серед гербіцидів one shot solutions є свої унікуми. Наприклад, Стеллар® Плюс компанії BASF – новинка сегменту, що дозволяє впоратися навіть з найважчими бур’янами і тримати поле чистим до змикання рядків кукурудзи, а то й довше. Саме тому цей неперевершений препарат отримав дивіз "Вирок бур’янам".


Переваги препарату

  • Нова покращена формуляція, зменшення витрат на логістику
  • Широкий спектр дії на бур’яни
  • Ефективно знищує надземну частину ваточника сирійського
  • Швидкий візуальний ефект
  • Має ґрунтову дію завдяки топрамезону

В портфоліо компанії BASF є ще кілька популярних рішень для боротьби з бур’янами, а також із найпоширенішими хворобами і шкідниками. Ці надійні захисники створять своєрідну кругову оборону навколо ваших сільськогосподарських культур і збережуть урожай.

Найкращими партнерами для бакової суміші є Фронтьєр® Оптіма або Акріс®. Вони підсилюють листову активність Стеллар® Плюс, розширюють спектр чутливих бур’янів і подовжують період ефективного ґрунтового захисту до 40 днів. Після застосування гербіциду Стеллар® Плюс на наступний рік не рекомендується висівати сою, горох та інші бобові культури у зв’язку з можливим проявом фітотоксичності.

Представимо кожен препарат окремо, бо вони заслуговують на детальну увагу.

Фронтьєр® Оптіма

Селективний досходовий гербіцид для контролю однорічних злакових і деяких широколистих бур’янів.

Переваги препарату

  • Завдяки високій водорозчинності рівень ефективності практично не залежить від вологості ґрунту
  • Довготривалий період захисту
  • Можливість використання на різних культурах

Акріс®

Гербіцид для кукурудзи із подовженою грунтовою дією.

Переваги препарату

  • Надійний контроль широкого спектра однорічних бур’янів
  • Ефективний за умов недостатнього зволоження за рахунок вмісту диметенаміду-П
  • Тривалий період контролю бур’янів
  • Немає післядії на наступні культури
  • Широке вікно застосування у посівах кукурудзи

Абакус®

Високоефективний стробілуринвмісний фунгіцид для контролю найнебезпечніших хвороб.

Переваги препарату

  • Тривала профілактична та надійна лікувальна дія проти широкого спектра хвороб
  • Забезпечує AgCelence® ефект:
    - пiдвищення врожайностi та покращення його якісних показників
    - стимулювання процесів фотосинтезу, подовження вегетаційного періоду
    - активізація нітрогеназної активності посівів, краще засвоєння азоту
    - пiдвищення стiйкостi рослин до стресових погодних умов протягом вегетації

Фастак®

Високоефективний інсектицид із групи піретроїдів характеризуеться контактно-шлунковою дією та низькими нормами застосування. Успішно використовується в усіх регіонах світу для знищення широкого спектра шкідників.

Переваги препарату

  • високоактивний проти абсолютної більшості комах-шкідників
  • один препарат для багатьох сільськогосподарських культур та лісових насаджень
  • швидка та тривала дія на шкідників
  • стійкий до змивання дощем
Детальніше з характеристиками та можливостями препаратів BASF можна познайомитися на офіційному сайті компанії.