Кругова оборона: портфоліо BASF – на захисті кукурудзи

Кукурудза – одна з найцінніших зернових і головна кормова культура у світі.

Джерело: Агро24

На сьогодні кукурудза посідає 2 місце (після пшениці) за посівними площами і 1 місце – за валовими зборами серед харчових культур.

Світ – 197Україна – 5,4 (9 місце)Світ – 1 144 632Україна – 28 500 (6 місце)(Дані USDA

Щороку посівні площі під кукурудзу збільшуються – і в світі, і в Україні (вже 10 сезонів поспіль). Ця тенденція збережеться й цьогоріч, незважаючи на те, що в 2020-му врожайність культури через погані погодні умови була нижчою, ніж зазвичай. Рентабельність все рівно залишилася високою, тому українські аграрії знову робитимуть велику ставку на кукурудзу – площі заплановані, насіннєві фонди наповнені…

Але є серйозні перестороги. Щороку збільшується і тиск бур’янів на кукурудзу, що дуже негативно впливає на врожайність. Особливо допікають амброзія, просо куряче, щириця, лобода, дурман, гірчак... Показовою є ситуація з розповсюдженням дуже агресивного ваточника сирійського. Ще донедавна цей ворог кукурудзи та інших сільськогосподарських культур зустрічався лише в північно-східних регіонах України. А нині він там значно поширився і вже почав захоплювати центральні та північно-західні регіони.

Як вберегти кукурудзу від бур’яну, щоб зібрати максимальний врожай?

Досвідчені аграрії знають рішення: найкращий захист – селективні гербіциди, ринок яких у 2020 році склав 107 мільйонів доларів. Особливою популярністю почали користуватися гербіциди сегменту one shot solutions, які повністю виправдовують свою назву і лише за одне внесення вирішують проблему бур’янів. Зараз такі препарати вже складають 42% ринку, і є тенденцію до подальшого зростання.

Вирок бур’янам

Але й серед гербіцидів one shot solutions є свої унікуми. Наприклад, Стеллар® Плюс компанії BASF – новинка сегменту, що дозволяє впоратися навіть з найважчими бур’янами і тримати поле чистим до змикання рядків кукурудзи, а то й довше. Саме тому цей неперевершений препарат отримав дивіз "Вирок бур’янам".





Переваги препарату

Нова покращена формуляція, зменшення витрат на логістику

Широкий спектр дії на бур’яни

Ефективно знищує надземну частину ваточника сирійського

Швидкий візуальний ефект

Має ґрунтову дію завдяки топрамезону

В портфоліо компанії BASF є ще кілька популярних рішень для боротьби з бур’янами, а також із найпоширенішими хворобами і шкідниками. Ці надійні захисники створять своєрідну кругову оборону навколо ваших сільськогосподарських культур і збережуть урожай.

Найкращими партнерами для бакової суміші є Фронтьєр® Оптіма або Акріс®. Вони підсилюють листову активність Стеллар® Плюс, розширюють спектр чутливих бур’янів і подовжують період ефективного ґрунтового захисту до 40 днів. Після застосування гербіциду Стеллар® Плюс на наступний рік не рекомендується висівати сою, горох та інші бобові культури у зв’язку з можливим проявом фітотоксичності.

Представимо кожен препарат окремо, бо вони заслуговують на детальну увагу.

Селективний досходовий гербіцид для контролю однорічних злакових і деяких широколистих бур’янів.

Переваги препарату

Завдяки високій водорозчинності рівень ефективності практично не залежить від вологості ґрунту

Довготривалий період захисту

Можливість використання на різних культурах

Гербіцид для кукурудзи із подовженою грунтовою дією.

Переваги препарату

Надійний контроль широкого спектра однорічних бур’янів

Ефективний за умов недостатнього зволоження за рахунок вмісту диметенаміду-П

Тривалий період контролю бур’янів

Немає післядії на наступні культури

Широке вікно застосування у посівах кукурудзи

Високоефективний стробілуринвмісний фунгіцид для контролю найнебезпечніших хвороб.

Переваги препарату

Тривала профілактична та надійна лікувальна дія проти широкого спектра хвороб

Забезпечує AgCelence® ефект:

- пiдвищення врожайностi та покращення його якісних показників

- стимулювання процесів фотосинтезу, подовження вегетаційного періоду

- активізація нітрогеназної активності посівів, краще засвоєння азоту

- пiдвищення стiйкостi рослин до стресових погодних умов протягом вегетації

Високоефективний інсектицид із групи піретроїдів характеризуеться контактно-шлунковою дією та низькими нормами застосування. Успішно використовується в усіх регіонах світу для знищення широкого спектра шкідників.

Переваги препарату

високоактивний проти абсолютної більшості комах-шкідників

один препарат для багатьох сільськогосподарських культур та лісових насаджень

швидка та тривала дія на шкідників

стійкий до змивання дощем

Детальніше з характеристиками та можливостями препаратів BASF можна познайомитися на