Претендент на рекорд: в Мелітополі виростили гігантську черешню

Цього року урожай черешні постраждав через дощову погоду та спеку. Але молодий сад в Мелітополі може похизуватися хорошим досягненням.

Цього року в сегменті черешні виникло багато проблем. Погода дуже зіпсула урожай, зробила ягоди водянистими та змусила їх потріскати. Окрім того, купівельна спроможність українців впала, тому через нерентабельність фермери залишили велику частину урожаю на деревах.

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Але в молодому саду поблизу Мелітополя виросла величезна черешня – в діаметрі плоди сортів "Октавія" та "Вега" становлять 33 міліметри.

Втім, це перші плоди в молодому саду, тому великого прибутку підприємство не отримало. "Гігантів" продавали по 45 гривень за кілограм, десятки тонн залишились на деревах. Фермери зазначають, що таких збитків через черешню раніше не було.

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