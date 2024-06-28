Що заборонено ввозити

Заборона насамперед стосується молочних та м'ясних продуктів. Такі товари підлягають утилізації.

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Для уникнення затримок при перетині кордону Державна митна служба нагадала про наявні обмеження при ввезенні продуктів тваринного та рослинного походження для особистого користування на територію ЄС. Через ризик занесення хвороб на територію Європейського Союзу імпорт деяких продуктів в ЄС підпадає під суворий режим.

Усі продукти тваринного походження, які не відповідають цим правилам, повинні бути подані на офіційну утилізацію після в'їзду в ЄС. Неповідомлення про такі товари може призвести до штрафу або кримінальної відповідальності,

– зазначають на митниці.

Не можна ввозити до ЄС:

м'ясо,

молоко,

продукти з них.

Важливо! Винятоком є сухе дитяче молоко, дитячі суміші та спеціальне харчування або спеціальний корм для тварин, необхідний з міркувань здоров'я. Втім, лише якщо вони походять з країн ЄС (крім Фарерських островів, Гренландії чи Ісландії), і їхня загальна кількість не перевищує обмеження ваги 2 кілограми на особу. Також обов'язкові умови: продукт не потрібно охолоджувати перед відкриттям, це упакований фірмовий продукт, і його упаковка не пошкоджена, коли не використовується.

Що ввозити можна

Також до ЄС дозволено імпортувати або відправляти особисті партії рибних продуктів (включаючи свіжу, сушену, варену, солону або копчену рибу та певних молюсків, таких як креветки, омари, мертві мідії та мертві устриці).

Втім, заборони немає лише якщо свіжа риба потрошена, а загальна вага рибної продукції не перевищує 20 кілограмів або вага однієї рибини на одну особу, залежно від того, що більше.

Українці також можуть ввозити до ЄС інші продукти тваринного походження для особистого споживання за умов, якщо вони не перевищують обмеження ваги у 2 кілограми на особу:

мед,

живі устриці,

живі мідії,

равлики.

Є деякі продукти, які виключаються з вищевказаних правил. Зокрема, це:

хліб,

тістечка,

печиво,

шоколад і кондитерські вироби (включаючи солодощі),

не змішані з м'ясними продуктами та не начинені ними,

харчові добавки в упаковці для кінцевого споживача,

екстракти і концентрати з м'яса,

оливки, фаршировані рибою,

макарони та локшина, не змішані з м'ясними продуктами та не начинені ними,

супові бульйони та ароматизатори в упаковці для кінцевого споживача.

Важливо! Також правила не розповсюджуються на будь-які інші харчові продукти, що не містять свіже або оброблене м'ясо або молочні продукти, що містять менше 50% оброблених яєчних або рибних продуктів.

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