Просо неочікувано набирає популярності – виробництво цього року може бути рекордним

Виробництво проса в Україні у сезоні-2021/22 може сягнути 300 тисяч тонн. Це рекордний показник за останні 10 років.

Обсяги виробництва проса за 10 років на статистичних графіках мають хвилеподібну форму. Декілька сезонів аграрії збільшують площі під зерновою, потім – зменшують.

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Зараз цікавість аграріїв до збільшення площ під просом може бути пояснена нарощуванням експорту, яке спостерігається останніми роками. Адже у поточному сезоні обсяги відвантажень українського проса зросли практично у 2 рази – до 155 тисяч тонн.

Цього року українські аграрії можуть зібрати до 300 тисяч тонн проса, з яких на експорт може піти 185 тисяч тонн.

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