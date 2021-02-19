19 лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств".

Проєкт закону №4046 пропонує внести зміни до Земельного кодексу, закону України "Про фермерське господарство", відповідно до яких уточняється склад земель фермерських господарств (такі землі "можуть складатися із земельних ділянок, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві власності та/або користування; земельних ділянок, що належать фермерському господарству на праві власності та/або користування"); визначаються умови надання фермерським господарствам допомоги "за рахунок державного і місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств" тощо.

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Що врегульовує законопроєкт №4046?

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці Facebook так прокоментував підтримку депутатами законопроєкту №4046:

Урядовий законопроєкт передбачає можливість підтримувати українців віком до 35 років, які будуть створювати сімейні фермерські господарства, займатись фермерством та розвитком сільських територій. Крім того, даний законопроєкт врегульовує питання земель постійного користування.

Пріоритетний план Мінагрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заявив, що державна підтримка зрошення має стати головним завданням у 2021 році. Детальнінше читайте в матеріалі Агро24 "Міністерство аграрної політики визначило пріоритети".