19 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств".

Проект закона №4046 предлагает внести изменения в Земельный кодекс, Закон Украины "О фермерском хозяйстве", согласно которым уточняется состав земель фермерских хозяйств (такие земли "могут состоять из земельных участков, принадлежащих гражданам – членам фермерского хозяйства на праве собственности и/или пользования; земельных участков, принадлежащих фермерскому хозяйству на праве собственности и/или пользования") определяются условия предоставления фермерским хозяйствам помощи "за счет государственного и местного бюджетов, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств" и другие.

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Что регулирует законопроект №4046?

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице Facebook прокомментировал поддержку депутатами законопроектf №4046:

Правительственный законопроект предусматривает возможность поддерживать украинцев в возрасте до 35 лет, которые будут создавать семейные фермерские хозяйства, заниматься фермерством и развитием сельских территорий. Кроме того, данный законопроект регулирует вопросы земель постоянного пользования.

Приоритетный план Минагрополитики

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