Українські сільгоспвиробники повинні підтвердити статус платника єдиного податку до 20 лютого.

Джерело: Головбух

Перейти на спрощену систему оподаткування або підтвердити статус платника єдиного податку аграрії України мають не пізніше 20 лютого поточного року.

Зверніть увагу! Земля в Україні: де найдорожча і найдешевша

Для цього сільгоспвиробники повинні надати такі документи і дані:

контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) – загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляють податок

контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи) – звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки

контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок – розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи)

контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок – відомості (довідку) про наявність земельних ділянок

Земельний податок: що треба знати

У 2021 році земельний податок сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення або щомісяця, якщо власником є юридична особа.

Детальніше читайте у матеріалі Агро24 "Земельний податок-2021: коли і скільки сплачувати".