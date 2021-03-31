31 березня комітети Верховної Ради розглядали три ключові для сільського господарства України законопроєкти – і всі отримали підтримку депутатів.

Про це повідомив заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Зверніть увагу! Зеленський підписав важливий ветеринарний закон

Фермери обіцяють фінансування і підтримку

Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики на своєму онлайн-засіданні підтримав у другому читанні та в цілому одразу два законопроєкти:

№3202 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві"

"Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" №4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств"

Дані законопроєкти націлені на розвиток фермерства в Україні та підтримку молодих фермерів, а також на збільшення доступу до фінансування фермерських господарств площею до 500 гектарів, – прокоментував у соцмережі Висоцький. – Сподіваємось на якнайшвидший розгляд відповідних законодавчих ініціатив у парламенті.

Правопорушникам оголосили бій

Ще один, важливий для аграріїв України законопроєкт, прийняв за основу Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності. Мова йде про №4541 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері насінництва та розсадництва, а також у сфері додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин".

Висоцький повідомив, що даний законопроєкт дозволить:

захистити права споживачів, суб’єктів господарювання та власників прав інтелектуальної власності на сорти рослин

не допустити незаконного використання сортів рослин

не допустити несанкціонованого використання ГМО в рослинництві

унеможливити доступ неякісного, фальсифікованого насіння на ринку

Важлива інформація для аграріїв!

17 березня 2021 року набув чинності закон про забезпечення пожежної безпеки на земельних ділянках. Детальніше читайте про це в матеріалі Агро24 "Орендарям землі заборонили спалювати залишки рослин".