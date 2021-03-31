У Раді підтримали три важливі аграрні законопроєкти

Джерело:Фейсбук Тараса Висоцького
31 березня комітети Верховної Ради розглядали три ключові для сільського господарства України законопроєкти – і всі отримали підтримку депутатів.
Про це повідомив заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.
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Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики на своєму онлайн-засіданні підтримав у другому читанні та в цілому одразу два законопроєкти:
Дані законопроєкти націлені на розвиток фермерства в Україні та підтримку молодих фермерів, а також на збільшення доступу до фінансування фермерських господарств площею до 500 гектарів, – прокоментував у соцмережі Висоцький. – Сподіваємось на якнайшвидший розгляд відповідних законодавчих ініціатив у парламенті.
Ще один, важливий для аграріїв України законопроєкт, прийняв за основу Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності. Мова йде про №4541 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері насінництва та розсадництва, а також у сфері додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин".
Висоцький повідомив, що даний законопроєкт дозволить: