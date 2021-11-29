Рекорди картоплі та вина, унікальний гібрид сливи й абрикосу: найважливіші агроновини тижня

Українська картопля дешевшає. Виробництво вітчизняних макаронів скорочується. Іспанські селекціонери вивели супергібрид. Французьке вино встановило ціновий рекорд… Ці та інші важливі сільськогосподарські новини – в огляді тижня Агро24 (22 – 28 листопада).

Українські аграрії занепокоєні: суха та морозна погода дозволяє їм завершити збирання кукурудзи майже без втрат, але водночас не сприяє майбутньому урожаю озимих. Детальніше в новині Агро24 "Невтішний прогноз: урожай озимини може оновити негативний рекорд".

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Макарони спантеличили



Макаронні вироби

Цьогоріч на ринку України частка вітчизняних макаронних виробів займе 66%, а імпортних – 34%. Але така різниця не відображає динаміки на вітчизняному ринку, бо протягом останніх 5-ти років спостерігається значне скорочення виробництва даного продукту.

Що відбувається? Читайте тут: "Україна стрімко скорочує виробництво макаронів".

Картопля порадувала

В Україні останнім часом здорожчало чимало продуктів. Втім, є й приємні протилежні приклади – минулого тижня потішила картопля, яка знизилася в ціні на 20%. Така ситуація на ринку була спровокована першими нічними заморозками: багато аграріїв та гуртових продавців не мають спеціалізованих сховищ, то кинулися розпродувати товар.

Подробиці в матеріалі "Ціна картоплі опустилася до історичного мінімуму: чи продовжиться падіння".

Кінг переміг



Картопля-рекордсмен

У Польщі визначили найбільшу картоплину урожаю 2021 року. Переможцем став велетень вагою 2022 грами, якого виростив фермер Кінг Влодарж з містечка Міхалова Другого. "Срібний" і "бронзовий" овочі набрали на пів кілограма менше. Переможці конкурсу отримали не лише визнання, а й грошову винагороду.

Деталі змагань у матеріалі "Овоч-гігант: у Польщі виростили велетенську картоплину".

Вино побило рекорд

Інше досягнення встановили у Франції: там оновили рекорд вартості бочки вина – за 228 літрів Corton Renardes Grand Cru цьогорічного врожаю заплатили аж 800 тисяч євро. Відповідно, ціна стандартної пляшки вина ємністю 0,75 літра становить 4,7 тисячі євро – тобто понад 140 тисяч гривень.

Які особливості напою-рекордсмена і куди підуть гроші за його продаж – у матеріалі "У Франції продали бочку найдорожчого вина".

BASF представив новинку



Гібрид соняшнику ІНСАН 100

У насіннєвому портфоліо компанії BASF з’явився перший гібрид для класичної системи вирощування соняшнику – ІНСАН 100. Для нього характерні стійкість до вилягання, висока посухостійкість і толерантність до вертицильозу, фомопсису та іржі.

Про особливості та переваги нового продукту – в аналітичній статті Агро24 "Ми довіряємо InSun™! Гібрид ІНСАН 100 – високі та стабільні врожаї".

Селекціонери створили супергібриди

Іспанська компанія Ibergen Frutales представила лінійку нових гібридів сливи та абрикосу IberPlum, які плодоносять протягом всього сезону і мають плоди різного кольору в шкірці та м'якоті. Селекціонери ставили собі за мету запропонувати споживачеві приємні враження як від зовнішнього вигляду, так і від смаку фруктів.

Чим нові гібриди відрізняються від традиційних плодів? Читайте в новині "Врожай увесь сезон: селекціонери створили унікальний гібрид сливи та абрикосу".